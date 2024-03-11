«Почувствовали мощный удар»: самолет Москва — Касабланка вынужденно сел в Танжере

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 13 0

Там пассажиров посадили в автобус, который повез их в Касабланку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден приземлиться в аэропорту города Танжер из-за технических неполадок. 5-tv.ru связался с пассажиром авиалайнера Александром, который вез в Марокко группу туристов.

Он говорит, что утром 11 марта во время полета люди почувствовали мощный удар. Все, кто спал, тут же проснулись, но никто не понял, что произошло.

«Потом самолет вел себя вроде нормально, но звуки издавал странные: какие-то металлические местами. Я не знаю, что это. Может, и не с двигателем связаны именно эти звуки», — рассказал мужчина.

Самолет сильно не кренился, но летел довольно низко. Александр отметил, что пассажиры с самого начала обратили внимание на состояние самолета: он был обшарпанным и неухоженным.

Приземлившись в Танжере, пассажиры еще полтора часа просидели в салоне, после чего их отвели в здание местного аэропорта. Там их посадили в автобус, который повез их в Касабланку.

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