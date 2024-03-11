Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до шести

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

Среди раненых, как отмечается, есть дети.

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до шести

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в результате обстрела Макеевки Донецкой Народной Республики число пострадавших возросло до шести.

«Населенный пункт Макеевка (Советский район): ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: трое детей — девочка 2017 года рождения, мальчики 2008, 2011 года рождения, женщины 1994, 1964 года рождения, мужчина 1968 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

 

 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом.

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