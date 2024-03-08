Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 25 0

Еще один житель получил ранения.

Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли и один получил ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на село Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал политик в Telegram-канале.

Бригада скорой помощи выехала на место, пострадавшего вскоре доставят в больницу. Повреждения, помимо этого, получили экскаватор и манипулятор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре украинских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 мар
Четыре украинских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью
7 мар
В Вологодской области беспилотник атаковал территорию «Северстали»
7 мар
Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах
7 мар
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью
6 мар
Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки беспилотника
5 мар
Авиационную опасность объявили в Воронежской области
3 мар
Почти 40 беспилотников уничтожили средства ПВО над Крымом
2 мар
Системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области
2 мар
Средства ПВО поразили воздушные цели в Ленинградской области
2 мар
Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

16:04
«Это сумасшествие»: в Европе рассказали о скупке земель на Украине западными корпорациями
15:48
Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом
15:47
Показал лишнее: Александр Серов опозорился перед толпой зрителей
15:46
Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта
15:40
В Ленобласти возбудили дело из-за найденной в спортивной сумке мумии
15:35
Достойны восхищения: ТОП-10 фильмов о сильных женщинах

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок