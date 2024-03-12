В Бундестаге сравнили с дымовой шашкой идею продать Британии ракеты Taurus

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 102 0

Депутат Бундестага Котре назвал идею о продаже Taurus трюком Запада

Фото, видео: ABACA / ТАСС;5-tv.ru

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Спецоперация

США, считает депутат, собираются «сдать назад» по вопросу украинского конфликта.

Идея главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона купить у Германии ракеты Taurus и передать Украине британские Storm Shadow — очередной «трюк» Запада. Об этом 5-tv.ru заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

«Это такой трюк Запада, что-то вроде дымовой шашки. Они думают, что могут продолжать таким же образом. Но нужно тогда честно признать, что речь идет об обходном пути, и он означает то же самое, что Германия напрямую поставляла бы эти Taurus Украине. Это просто зажигание дымовых шашек, чтобы скрыть истинные намерения, и ничто иное», — заявил политик.

Он подчеркнул, что неважно, как именно поставлять ракеты Украине, ведь продолжение этого конфликта «морально неверно». Тем не менее, многие немецкие политики находятся в азартном состоянии и хотят приложить свою руку к противостоянию.

А вот в Штатах ситуация иная — там собираются «давать заднюю», считает парламентарий. Например, одна из главных сторонниц конфликта Виктория Нуланд вскоре покинет пост в Госдепе.

«Она настаивала на вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине. Но теперь ее нет», — отметил депутат.

Также политик выразил надежду на то, что канцлер Германии Олаф Шольц останется непреклонным в своем решении и не пойдет на сделку с Британией. Вовсе прекратить любые поставки Украине было бы логичным шагом, подчеркнул Котре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анналена Бербок оценила возможность поставки крылатых ракет Украине.

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Спецоперация
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