На производстве самолетов Boeing выявили около сотни нарушений. Проверку инициировало Федеральное управление гражданской авиации США. Комиссия тщательно проверяла запчасти и провела 89 тестов. Более трети из них оказались провалены.

Выяснилось, что на заводе не соблюдали утвержденный производственный процесс. Точные данные проверки пока не раскрываются из-за продолжающего расследования в отношении компании.

И прямо во время судебного процесса по иску против Boeing информатор, дававший показания о нарушениях, был найден мертвым в своем автомобиле в США. Полиция предполагает, что это было самоубийство. Пристальное внимание компания Боинг получила после целой череды опасных инцидентов с ее самолетами. В частности, на одном из недавних рейсов прямо во время полета из борта вырвало дверную заглушку.

Ранее 5-tv.ru писал, как авиагигант Boeing превратился в посмешище.