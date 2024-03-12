Пластмассовый мир: в России хотят запретить более 20 видов полимерной упаковки

В организме обитателей Ленинградского зоопарка нашли синтетические микроволокна.

В организме обитателей Ленинградского зоопарка ищут микропластик. Исследования проводят томские ученые. Они выяснили, что частички попадают внутрь через пластиковую посуду, игрушки, воду из бутылок. И все это касается не только животных. Люди тоже все время взаимодействуют с пластиком. Два десятка вида полимерной упаковки уже собираются запретить в нашей стране — из-за неэкологичности. Как все это влияет на наше здоровье — выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Томские биологи изучают образцы из Ленинградского зоопарка. Цель — понять, сколько микропластика в организме животных. Ученые считают, что он может повредить желудочно-кишечный тракт и вызвать ложное чувство насыщения.

«Животные в зоопарке потребляют корм, в котором есть микроволокна синтетического текстиля, воду — то же самое. У них пластиковые игрушки, их окружают пластиковые предметы», — поясняет директор центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Сейчас в зоопарке целый отдел работает над тем, чтобы максимально вычистить пластик из клеток

«Сюда кладут или насекомых или какие-то куски фруктов, чтобы маленькие обезьянки своими маленькими лапками вот так, оп!» — рассказывает Андрей Сулоев, начальник отдела по развитию Ленинградского зоопарка.

Кроме обеденных приключений, сами вольеры пытаются сделать максимально натуральными.

Еще лет десять назад, говорят в зоопарке, здесь всех кормили только из пластика. Он дешевле, заменить его проще, но, в том числе после начала исследований, перешли на железо — оно экологичнее и животным не так вредит. Все, чтобы уберечь организм от нежелательных веществ. В частности — бесфенола.

«Те бесфенолы, которые входят в состав большинства пластиков для того, чтобы он был более прочным, вот они при разложении влияют на желудочно-кишечный тракт, они влияют на мочеполовую систему, и, кроме того, не так давно стало понятно, что они способствуют частичному облысению», — отмечает начальник отдела природоохранных проектов Ленинградского зоопарка Юлия Бубличенко.

И с человеком происходит примерно то же самое, считают ученые, ведь у нас пластик — везде!

Нидерландские ученые обнаружили микропластик в человеческой крови, итальянские — в плаценте, немецкие — в пиве. Чаще всего внутрь он попадает через посуду, например, если разогревать обед в контейнере. Австрийские ученые подсчитали, что в неделю человек съедает пять граммов пластика — это примерно кредитная карта.

«Токсины в организме. Есть версии, что там это может вызывать рак и прочие заболевания, и это постепенно становится еще одной из страшилок», — отмечает эколог Роман Саблин.

Получается, что уменьшение объемов использования пластика — уже жизненная необходимость.

«Для того, чтобы минимизировать выброс микропластика в организм, очень важно заниматься вторичной переработкой полимерных материалов, и сегодня такие исследования ведутся. Ключевая задача — как решить вопрос, связанный с загрязнением нашей планеты микропластиком — это разработка технологий переработки полимерных материалов», — рассказал доктор химических наук, профессор РАН и заведующий лабораторией тканеспецифических лигандов химического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Мажуга.

Минпромторг составил перечень из 23 видов пластика, которые должны быть запрещены. Например, подкрашенный для бутылок — краситель слишком токсичен, а переработка требует больших затрат. Его предлагают заменить обесцвеченным и вообще более экологичным полимером. Если все заинтересованные ведомства список одобрят, реализация программы начнется уже в этом году.