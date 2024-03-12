Делала по «грандиозной скидке»: сестра Ефремова перенесла обширный инфаркт после пластики

Она не послушалась предупреждения кардиолога и поплатилась за это.

Известный театральный критик и сестра заслуженного артиста России Михаила Ефремова 66-летняя Анастасия Ефремова рассказала в эфире федерального телеканала о неудачной пластической операции, которая могла стоить ей жизни.

На первую пластическую операцию Анастасия Ефремова решилась в сорок лет. Женщина сделала круговую подтяжку лица.

В это время у театрального критика был непростой период: развод, резкая потеря веса на этом фоне и, как следствие — кожа потеряла былой тонус. Без долгих раздумий Ефремова решилась лечь под нож пластического специалиста — к тому же, отзывы у него были очень хорошими.

«Я живу на даче в Королеве. Там открыли первую в городе пластическую клинику… Я туда пришла и оказалась первым посетителем. Была грандиозная скидка. Туда приехал замечательный профессор из клиники на Калининском, который всю жизнь этим занимается. Руки у него были золотые», — рассказала Ефремова.

Первый раз прошел удачно, но этой пластики звезде было недостаточно. В пандемию коронавируса у Ефремовой подвернулось свободное время, и она решила потратить его с пользой.

Пошла сестра артиста проторенной дорожкой — обратилась в ту же клинику. Тут-то ее и ждал сюрприз: проводить повторную операцию взялся не тот же врач, что и в первый раз.

Во время подготовки анализов и процедуры ЭКГ врач-кардиолог категорически запретил Ефремовой ложиться под нож хирурга. Звездная пациентка сначала засомневалась, а затем анестезиолог в клинике уверил Ефремову, что это «ерунда» и страшных последствий не будет.

Однако после второй пластики через две недели Анастасию госпитализировали с обширным инфарктом. От той истории у сестры известного артиста все еще идут мурашки по коже, но критик признается — она и сейчас не отказалась бы еще от одного вмешательства, останавливают лишь противопоказания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что не так с новым носом Алисы Казьминой.