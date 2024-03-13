«Запасной фонд»: профессор выдвинул безумную версию появления маньяков среди людей

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 26 0

И как это связано с эволюцией?

«Запасной фонд»: профессор выдвинул безумную версию появления маньяков среди людей

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Маньяки могли эволюционно появится для того, чтобы популяция выжила в непростых условиях. Об этом изданию Газета.ру рассказал профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ.

Существует теория, которая описывает причины полового диморфизма — разделения на мужской и женский пол. Согласно ей, половое разделение позволило таким видам занять большие ареалы и вытеснить нераздельнополые.

Так, женщины отвечают за хранение ценной для выживания рода информации популяции, а мужчины – за овладение новыми территориями и передачу потомкам качеств, которые способствуют выживанию в данных конкретных условиях.

«Это вписывается в эволюционную теорию парафилии (сексуального извращения). Допустим, за счет ригидности и своеобразия когда-то, возможно, выживали те, чьи поступки, разценивавшиеся бы сейчас как аномалии, позволяли решать задачи выживания популяции в непростых условиях. Среда меняется, меняются, соответственно, требования к совместному существованию, а диапазон рождающихся мужчин все равно такой же широкий», – объяснил специалист.

По его словам, согласно этой теории, люди с аномалиями сексуального влечения — это своеобразный «запасной фонд», «депозит эволюции».

Ранее 5-tv.ru о том, какие особенности психики присуще маньякам.

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