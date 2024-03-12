Проверяли телефоны и карты: почему возвращавшихся с ВФМ студентов задержали на границе Молдавии

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Возвращавшихся с ВФМ студентов задержали на границе Молдавии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Официально свою позицию Кишинев не объясняет.

Почти полдня молдавские власти продержали на границе группу подростков — своих же граждан. Детей и их вещи тщательно досматривали прямо на улице под дождем.

Купить продукты и питьевую воду им было негде. Официально свою позицию Кишинев не объясняет.

Однако поводом для такой серьезной проверки могло стать участие делегации молдавской партии «Возрождение» во Всемирном фестивале молодежи. Антироссийская истерия в Молдавии, по мнению жителей республики, нарастает.

Ничего опасного, что требовало бы повышенного внимания пограничников, дети привезти не могли. Видимо, Кишинев возмутил сам факт поездки в Россию.

Старшая сопровождающая делегации Диана Чебаненко рассказала «Известиям», что всех подвергли тщательному досмотру, у каждого проверили телефоны и посмотрели фотографии. Всего процедура длилась более семи часов.

Чебаненко отметила, что пограничников также заинтересовали временные банковские карты «Мир», которые выдавали участникам фестиваля. После проверки на таможне автобус делегации еще в течение часа проверяла другая служба.

Логистикой делегации занималась партия «Возрождение». Ее представитель Юрий Витнянский рассказал, что участники фестиваля возвращались на автобусах через страны Балтии и Румынию, но нигде погранслужбы не досматривали с такой же тщательностью.

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