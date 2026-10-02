«Мы должны сохранять двери открытыми»: генсек Пагуошского движения высказалась о диалоге с Россией

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 12 0

Хальберг заявила о недопустимости изоляции России.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Хальберг высказалась против изоляции России и напомнила о важности диалога

Генеральный секретарь Пагуошского движения ученых Карен Хальберг заявила о важности диалога между странами и недопущения изоляции России. Она сообщила об этом в своей беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы здесь ради диалога и обмена мнениями, ради попыток навести мосты, чтобы объединить разные общества», — сказала Хальберг.

Она упомянула, что приехала из Аргентины, и это дает ей возможность увидеть ситуацию под другим углом. Карен уточнила, что движение мира к многополярности — это закономерный позитивный вектор, который обусловлен развитием государств.

«Я приехала из Аргентины, поэтому у меня иной взгляд. Ситуация сейчас позитивная: мир меняется, мы движемся к многополярности — и это вполне закономерно, ведь страны развиваются», — сообщила Карен.

Также она подчеркнула важность открытого международного сотрудничества.

«Тем не менее, правительствам и народам следует помнить: мы должны сохранять открытыми двери для диалога», — подчеркнула Хальберг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о желании страны завершить конфликт на Украине путем переговоров.

Также президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил о желании Москвы сотрудничать с Евросоюзом. При этом он указал на нежелание некоторых западных политиков восстанавливать отношения с Россией.

 

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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