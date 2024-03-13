Восемь часов без еды и воды: участники ВФМ о задержании на границе Молдавии

Восемь часов без еды и воды пришлось провести на границе собственной страны делегатам Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из Молдавии. Молодых людей по возвращении из России задержали и без объяснения причин обыскивали и допрашивали так, будто они закоренелые преступники. В чем причина столь пристального внимания, разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Вот так делегацию из Молдавии чествовали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Сине-желто-красный флаг дополнил пеструю реку на шествии делегаций со всего мира. Где одна миссия на всех — дружба!

Через четыре дня по возвращении домой — неприятное послевкусие от поездки. Уставшим, но довольным участникам форума настроение испортили дома на границе их же соотечественники в погонах.

Делегатов вывели из автобуса без объяснения причин, а затем таможенники, полиция, люди в штатском по очереди нарочито долго и очень скрупулезно обыскивали молодых людей, потом долго с ними «беседовали». В итоге на родной границе их продержали около восьми часов под дождем без еды и воды.

«Все хотели попасть наконец-то уже домой отдохнуть спокойно, но нам не давали этого. Не было возможности ни купить воды, ни покушать, ничего. То есть единственное, что мы могли, — это сходить в туалет или пойти, пройти на допрос. То есть больше мы ничего не могли делать», — рассказала Дарья Мокан.

Делегатов явно ждали, говорит Диана Чебаненко. Другие автобусы спокойно проезжали, пока офицеры изучали фирменную одежду участников фестиваля и пару десятков Чебурашек. Он в этом году стал символом грандиозного события.

«Очень странные были моменты, когда начальник смены лично проверяет чемоданы молодежи. Ему поступает звонок, и я, будучи рядом, просто слышу, как он по телефону говорит: „Они сказали, им нечего декларировать“. Я не знаю, что ему ответили на том конце телефона. Но он сказал, хорошо, понял. И еще более тщательно начал у нас что-либо искать», — заявила Чебаненко.

Самый молодой и горячий депутат парламента Молдавии Евгений Синкевич, в отличие от офицеров, на границе не сдерживает эмоции и не выбирает выражения, когда дело касается набора политических баллов среди сторонников евроинтеграции.

«Какие же вы все-таки сволочи. Надеюсь, у вас когда-то проснется совесть. Я хочу сказать не про детей, ими легко манипулировать, а про Додона, Болю, Шора. Про этих нелюдей и разжигателей войны», — заявил Синкевич.

Все, кто поехал на фестиваль дружбы, разжигают войну. Звучит как оксюморон, считает соотечественник Синкевича политик Вячеслав Жуков. И задает риторический вопрос, а как назвать тех, кто представителей талантливой молодежи пытается сделать жертвой большой политической игры.

Официально никакого запрета на посещение России для граждан Молдавии нет. Но добраться по воздуху можно только через третьи страны — небо закрыто для перелетов из России в единственный аэропорт в Кишиневе. От чего страдают около двух сотен тысяч молдаван, которые сейчас живут у нас в стране.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что любой гражданин Российской Федерации, который приезжает на территорию Молдовы, его, как правило, в 95% случаев, этого человека, возвращают, разворачивают, не пускают в страну, очень жестким досмотрам подвергаются граждане других стран СНГ, в том числе и Белоруссии. Вот теперь мы столкнулись с новым, когда это касается уже непосредственно и самих граждан Республики Молдова», — заявил представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

И перформанс на границе Молдавии — наглядный пример проблемы, которую предстоит решать молодежи. Учиться строить справедливый мир будущего без надуманных границ — это как раз то, зачем в Сочи собрались делегации из разных уголков планеты.