Опубликовано большое интервью Путина Киселёву

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 399 0

Президент Российской Федерации обсудил с журналистом самые животрепещущие темы.

Опубликовано большое интервью Путина Киселёву

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

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Президент России Владимир Путин в преддверии выборов дал большое и всеобъемлющее интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Глава государства ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.

В числе прочего, президент отметил, что с началом СВО на Украине многие «соседи» перестали быть людьми, которым можно доверять. Те, кто еще когда-то пытался следовать нейтралитету, вдруг изменили свою позицию, но сами не поняли, что оказались в патовом положении — выбраться из него будет непросто.

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Глава государства обратил внимание на важность знания и понимания хода истории, анализа текущих ситуаций и необходимость защиты Родины, собственного суверенитета. Без этого не будет будущего ни у нас, ни у других поколений.

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Путин подчеркнул, что Россия продолжит расти и развиваться, несмотря ни на что. И ни одна попытка противника запугать ее не поможет: ведь главное оружие России — великий народ, его поддержка и вера в самое лучшее.

Все подробности смотрите в большом интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву.

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