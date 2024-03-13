Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы

Путин: Украина ни одной из своих задач не достигла в 2023 году
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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Глава государства высказался о попытках киевского режима атаковать Белгородскую и Курскую области.
Вооруженные силы Украины пытаются обстреливать Белгородскую и Курскую области в связи с тем, что терпят неудачи на поле боя. Поставленные в 2023 году цели Незалежная не достигла. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
«Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — сказал он.
Путин подчеркнул, что своими обстрелами российских регионов Украина хочет если не сорвать предстоящие выборы президента РФ, то помешать им. В качестве другой цели, преследуемой Киевом, глава государства назвал намерение режима получить козырь в возможных переговорах с Москвой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе, иначе потери РФ возрастут многократно.
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