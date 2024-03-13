Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Путин: Украина ни одной из своих задач не достигла в 2023 году

Сплошные неудачи: Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают российские регионы

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация

Глава государства высказался о попытках киевского режима атаковать Белгородскую и Курскую области.

Вооруженные силы Украины пытаются обстреливать Белгородскую и Курскую области в связи с тем, что терпят неудачи на поле боя. Поставленные в 2023 году цели Незалежная не достигла. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — сказал он.

Путин подчеркнул, что своими обстрелами российских регионов Украина хочет если не сорвать предстоящие выборы президента РФ, то помешать им. В качестве другой цели, преследуемой Киевом, глава государства назвал намерение режима получить козырь в возможных переговорах с Москвой.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о необходимости защитить людей в Донбассе, иначе потери РФ возрастут многократно.

Тема:
Спецоперация
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