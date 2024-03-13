В Эрмитаже после реставрации представили Будду Майтреи

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Реставраторы перед этим разобрали скульптуру на части, удалили коррозию, изготовили новые элементы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В петербургском фондохранилище Эрмитажа после реставрации представили Будду Майтреи. Скульптуру XIX века музей приобрел 25 лет назад у коллекционера.

На ней было много вмятин, некоторые фрагменты были утрачены или сильно повреждены, серебряное покрытие почернело. Чтобы восстановить статую, специалистам пришлось хорошо потрудиться.

Реставраторы разобрали скульптуру на части, удалили коррозию, изготовили новые элементы. Больше всего опасались, чтобы статую не назвали новоделом, поэтому старались сохранить оригинал, насколько это возможно -теперь Майтреи, что означает «грядущий», встал на свое место в экспозиции памятников тибетского буддизма.

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