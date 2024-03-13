Нейросеть для медиков: искусственный интеллект научился ставить диагнозы

Технология определяет болезнь за считанные минуты на основе данных диагностики.

Искусственный интеллект на службе отечественной медицины. Петербургские врачи освоили инновационную методику, она позволяет ставить диагноз в случаях, когда однозначно определить причину болезни данные не позволяют. Как именно программа решает столь сложную задачу и сможет ли компьютер полностью заменить специалистов? Корреспондент «Известий» Екатерина Моран все выяснила.

Елизавета Бакши вместе с маленькой дочкой готовится к выписке. У Ксюши — врожденный гиперинсулинизм. Это редкое и тяжелое заболевание, при котором стремительно падает уровень глюкозы. Если его вовремя не обнаружить и не начать лечить, исход может быть летальным. Помочь маленькой пациентке смогли лишь в Санкт-Петербурге, проведя специально исследование.

«Без него нам никак не могут оказать лечение, препараты не помогали. Сделали ПЭТ-КТ, определили форму, и вот мы здесь остались в Алмазова лечиться», — вспоминает Елизавета Бакши.

Медики спасли жизнь маленькой Ксюши. Помочь врачам определить опасную болезнь всего за несколько минут помог искусственный интеллект. Это совместная разработка специалистов Центра Алмазова и ученых «ЛЭТИ».

Ученым удалось установить связь между формой заболевания, яркостью и цветовым тоном очагов инсулина при анализе каждого пикселя на КТ-снимках. Причем программа может фиксировать различия в цветовых характеристиках, которые невидимы для глаза врача.

«Есть ряд детей, у которых были сомнительные данные на этапе диагностики, но, применив эту технологию, загрузив их сканограмму, смогли поставить точный диагноз. Сейчас они пролечены, и мы имеем на исходе выздоровление», — рассказала заведующая кафедрой детских болезней Центра Алмазова Ирина Никитина.

Благодаря искусственному помощнику и работе эндокринологов, радиологов, хирургов и патоморфологов более 120 детей из России и ближнего зарубежья с врожденным гиперинсулинизмом получили лечение и выздоровели.

Специальная программа, Voice2Med, позволяет врачам делать описание снимков за 15 минут вместо часа. В день медикам приходится расшифровывать более 150 снимков. При такой большой обработке данных, признаются, — это настоящее спасение.

Особенность этой программы в том, что она распознает самые сложные медицинские термины, в том числе и латинскую лексику. То, что непонятно обычному человеку, машина узнает и прописывает без ошибок. Например, желчнокаменная болезнь, аневризма аорты, инфаркт миокарда, стенокардия напряжения второго функционального класса.

Помогают врачам и ученые из ИТМО. Они создали алгоритм, который может определить признаки инфаркта миокарда. Чтобы создать такой алгоритм, ученые обучили модель более чем на 20 тысячах записях ЭКГ.

«Мы к нашему алгоритму, который позволяет искать разные патологии, присоединили функции, которые позволяют подсвечивать места, которые нейросетка считает патологией. Вот она обратила внимание на эти изменения, и когда врач смотрит, и у него эта кардиограмма с подписью инфаркт, он смотрит на кардиограмму, эти отведения, и согласен с тем, что сделала нейросеть», — отметила доцент факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александра Ватьян.

Однако юристы убеждены — несмотря на пользу и помощь искусственного интеллекта, работу главного звена в этой цепочке — врача, он не заменит.

«Искусственный интеллект мы сегодня рассматриваем как механизм, который помогает работе врача, но никак не заменяет врача, это один вариант. Если мы рассматриваем искусственный интеллект как автономную систему, которая подменяет работу врача, об этом речи не идет. Все системы-роботы на сегодня управляются человеком», — прокомментировала медицинский юрист Наталья Патрушева.

К слову, в феврале этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором говорится о создании специальной комиссии в случае причинения вреда искусственным интеллектом. Она будет заниматься выявлением обстоятельств, в результате которых был причинен вред.