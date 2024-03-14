Обморок почти гарантирован: какие напитки запрещено пить на пустой желудок

Особенно бдительными стоит быть людям с болезнями ЖКТ.

На пустой желудок нельзя пить никакой алкоголь. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Ольга Чухачева.

На голодный желудок можно пить любые безалкогольные напитки при условии, что человек хорошо переносит напиток, то есть у него не возникает вздутия, боли или жидкого стула. Спиртное же лучше не употреблять на голодный желудок, даже если вы полностью здоровый человек.

«Особенно внимательными стоит быть людям с сахарным диабетом на сахароснижающей терапии (таблетки, инсулин), поскольку сочетание этих лекарств с алкоголем может привести к резкому снижению уровня глюкозы в крови, вплоть до потери сознания», — объяснила врач.

Даже если вы плотно поели, не нужно злоупотреблять алкоголем. Если человек страдает какими-либо заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то ему лучше избегать употребления натощак газированных и кофеиносодержащих напитков.

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