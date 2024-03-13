Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу создания в столичных колледжах 10 тыс. дополнительных мест. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, реализация программы позволит примерно в полтора раза увеличить число выпускников девятых классов, поступающих на бюджетные места в колледжи. Как уточняется на сайте mos.ru, с учетом выпускников 11-х классов, общее количество поступающих в колледжи достигнет 40 тыс. человек — они смогут освоить одну из более чем 100 специальностей.

«Это полностью удовлетворит спрос молодых людей на получение перспективных и востребованных профессий, что позволит им уже в 18–19 лет начинать самостоятельную жизнь. Кроме того, реализация программы поможет восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономическом и социальном секторах», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в столице продолжается совершенствование системы среднего профессионального образования. В основе комплекса мер лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность (образовательные программы разрабатывают при участии работодателей и профессиональных ассоциаций), а также практикоориентированность (практические занятия составляют не менее 70% от всего времени обучения).

Собянин подчеркнул, что до конца 2024 года больше 230 мастерских и лабораторий городских колледжей модернизируют. Кроме того, будут созданы порядка 90 новых. Это позволит проводить практические и лабораторные работы, используя оборудование, которое применяют на предприятиях города.

В столице также появляются новые учебные площадки практической подготовки. Одна из них откроется в сентябре этого года в индустриальном парке «Руднево» — там промышленным специальностям будут обучаться более тысячи студентов колледжей.

Мэр добавил, что в городе внедряется новый подход к оценке качества подготовки выпускников. «Второй год проводится квалификационный экзамен на присвоение разряда на базе работодателей. Если его пройти успешно, студенты могут получить предложение о трудоустройстве», — рассказал Собянин.