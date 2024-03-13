Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала «Дружба» в «Лужниках»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

В сентябре 2024 года универсальный спортивный зал «Дружба» примет Всемирные игры дружбы. Здесь пройдут турниры по настольному теннису и тяжелой атлетике.

Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала «Дружба» в «Лужниках»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр столицы Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках после реконструкции. Зал осенью 2024 года примет проходящие в рамках Всемирных игр дружбы соревнования.

Собянин сообщил журналистам, что исторический спортивный комплекс «Дружба» получил «новую жизнь». По словам мэра, теперь снова тысячи спортсменов будут получать удовольствие от занятий в зале.

Мэр также отметил, что осенью зал примет Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Лужниках. Собянин поздравил всех спортсменов с новым «рождением» комплекса.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что зал построили к Олимпиаде-80 в 1979 году, во время игр здесь проходили соревнования по волейболу среди женских команд. К концу 2010-х годов в значительной степени устарела спортивная инфраструктура комплекса, поэтому было принято решение о комплексной реконструкции. Проект предусматривал сохранение внешнего облика «Дружбы» и полную замену его «начинки».

В обновленном спортзале разместили большой центральный зал и три многофункциональных зала поменьше.

После реконструкции в спортзале планируется проводить тренировки и соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, художественной гимнастике, спортивным танцам, различным видам единоборств (карате, бокс, самбо, дзюдо), иным видам спорта, а также культурно-развлекательные мероприятия.

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