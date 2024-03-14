Вертолет Ми-8 с 20 вахтовиками на борту разбился в Магаданской области

Перевозивший вахтовиков вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, на борту находились 20 человек. Один погиб, о судьбе остальных в настоящее время нет информации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в оперативных службах раскрыли предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия. Среди них — погодные условия, ошибка экипажа и неисправность техники.

По факту крушения инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».