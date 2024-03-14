Выходные без гаджетов: чем занять детей во время отдыха?

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Секрет интересного времяпровождения — переключиться на что-то новое.

Выходные без гаджетов: чем занять детей во время отдыха?

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

Каникулы — отличное время для ребенка, чтобы отдохнуть от учебы, насытиться впечатлениями и зарядиться энергией перед новым учебным годом. Вот несколько идей, как сделать отпуск для вашего ребенка по-настоящему ярким и незабываемым. Об этом важно подумать заранее.

Один из вариантов для увлекательного и интересного летнего отдыха — отправить ребенка в лагерь. Это замечательная возможность пообщаться с новыми друзьями и познакомиться с различными людьми. В лагере дети учатся работать в команде, развивают навыки общения и сотрудничества. Существует огромное количество различных предложений, как в России, так и за рубежом, сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Устройте дома «Школу ремонта». Необязательно делать радикальную переделку. Расписать стену или декорировать старый стул, сделать лампу-рыбу из папье-маше или просто придумать вместе дизайн дома или комнаты мечты.

Посетите интересные мероприятия или мастер-классы. На каникулах часто проводятся различные выставки, концерты, мастер-классы по рукоделию. Попробуйте найти что-то интересное и необычное для вашего ребенка, чтобы разнообразить его досуг.

Устройте день кино. Если ваш ребенок любит смотреть фильмы, почему бы не устроить настоящий кинопоказ у себя дома? Заранее выберите несколько фильмов, приготовьте попкорн и напитки и наслаждайтесь просмотром вместе с вашим малышом.

И, конечно, разрешите своему ребенку побыть лентяем. Каникулы, в первую очередь, должны быть временем отдыха и расслабления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьников в Курске перевели на дистанционное обучение.

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