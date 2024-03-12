Школьников в Курске перевели на дистанционное обучение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Регион сегодня подвергся атакам со стороны Украины.

Школьников в Курске перевели на дистанционное обучение

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Власти Курска приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

По его словам, решение принято в связи с последними событиями в регионе.

«13-15 марта дети будут учиться в удаленном формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы», — уточнил Куцак.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. С 10 марта были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Тема:
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