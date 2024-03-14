Спорт и политика: главное с заседания исполкома Олимпийского комитета России

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Поздняков сомневается, что вопрос участия россиян в Играх обсудят официально

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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В частности, была затронута тема участия россиян в Играх в Париже.

Исполком Олимпийского комитета России обсудил участие наших атлетов в Олимпийских играх в Париже. Ряд наших спортивных федераций уже заявили о бойкоте Игр, другие хотят принять участие в соревнованиях. Однако наши олимпийцы не смогут получить выплаты от комитета и Минспорта из-за санкций. И далеко не все хотят выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Напомним, МОК допустил россиян до Олимпиады, но со множеством условий. Как заявлено, россияне и белорусы не будут участвовать во всех командных соревнованиях. Также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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