В Британии пристыдили принца Гарри и Меган Маркл после скандала с Кейт Миддлтон

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

DМ: Меган Маркл и Принца Гарри обвинили в использовании фотошопа

В Британии пристыдили принца Гарри и Меган Маркл после скандала с Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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На чем поймали опальную пару?

Меган Маркл не скрывала злорадства, когда Кейт Миддлтон поймали за ретушированием фото. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня не стала делать публичных заявлений, однако, говорится в материале, якобы высказалась через журналиста Омида Скоби. По ее указанию тот позволил себе высмеять оплошность Миддлтон, а также сказал, что «Меган никогда бы не совершила такой ошибки».

После этого фанаты принцессы Уэльской решили присмотреться к фотографиям Маркл. И обнаружили, что ее снимки якобы подвергаются постоянному редактированию.

Принцу Гарри нередко добавляют «более пышную шевелюру», а также пытаются скрыть его лысину. Волосы Маркл якобы тоже подвергаются фотошопу.

А на фотографии, с помощью которой было объявлено о второй беременности Маркл, было отредактировано дерево. Точнее, просто вставлено с помощью фотошопа для красивого эффекта, пишет таблоид.

«Удивительно, что можно сделать с помощью технологий. На самом деле они не были под ивой», — признался фотограф Мисан Гарриман.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что за «бедами» Миддлтон разглядели циничный план королевской семьи.

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