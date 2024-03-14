В Британии пристыдили принца Гарри и Меган Маркл после скандала с Кейт Миддлтон

На чем поймали опальную пару?

Меган Маркл не скрывала злорадства, когда Кейт Миддлтон поймали за ретушированием фото. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня не стала делать публичных заявлений, однако, говорится в материале, якобы высказалась через журналиста Омида Скоби. По ее указанию тот позволил себе высмеять оплошность Миддлтон, а также сказал, что «Меган никогда бы не совершила такой ошибки».

После этого фанаты принцессы Уэльской решили присмотреться к фотографиям Маркл. И обнаружили, что ее снимки якобы подвергаются постоянному редактированию.

Принцу Гарри нередко добавляют «более пышную шевелюру», а также пытаются скрыть его лысину. Волосы Маркл якобы тоже подвергаются фотошопу.

А на фотографии, с помощью которой было объявлено о второй беременности Маркл, было отредактировано дерево. Точнее, просто вставлено с помощью фотошопа для красивого эффекта, пишет таблоид.

«Удивительно, что можно сделать с помощью технологий. На самом деле они не были под ивой», — признался фотограф Мисан Гарриман.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что за «бедами» Миддлтон разглядели циничный план королевской семьи.