Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 10 0

Магистраль пройдет по территории шести субъектов федерации.

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минтранса России Виталий Савельев и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров доложили российскому президенту Владимиру Путину о старте строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Об этом рассказал мэр столицы в своем Telegram.

По его словам, на маршруте планируется 16 остановок, а четыре из них — на территории Москвы. Собянин отметил, что время в пути между Москвой и Петербургом сократится почти в два раза и составит 2 часа 15 минут.

Ранее Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ.

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