ВРП Тверской области может достичь рекордного триллиона рублей

Валовой региональный продукт Тверской области в 2026 году может достигнуть рекордного показателя в 1 трлн рублей. Об этом 8 сентября сообщил врио губернатора региона Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона, экономическое развитие области продолжается несмотря на сложные периоды.

«У нас не останавливается экономическое развитие области, несмотря на все сложные периоды. Мы в этом году целимся в ВРП в размере триллиона рублей. Это для области абсолютный рекорд, и мы уверены, что его в этом году достигнем», — заявил Королев.

Врио губернатора также отметил развитие туристической отрасли. По его словам, Тверская область занимает второе место по доле туризма в структуре ВРП.

Кроме того, Королев сообщил о росте отрасли молочного скотоводства на 16% и подчеркнул значимость агропромышленного комплекса для экономики региона.

В завершение встречи глава области рассказал о планах по дальнейшей газификации территорий. При поддержке государства доступ к газу в ближайшие годы должны получить жители Оленино, Нелидово, Западной Двины и Торопца.

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