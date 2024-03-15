Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марию Таубер

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Теперь политика могут задержать местные правоохранители.

Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марию Таубер

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Оппозиционного политика и вице-председателя запрещенной в Молдавии партии «Шор» Марину Таубер лишили депутатского иммунитета. За такое решение проголосовал парламент страны, а спикер Игорь Гросу объявил результаты.

«За решение о лишении депутата Таубер иммунитета проголосовало 57 депутатов», — сообщил Гросу.

Такой запрос поступил от генеральной прокураторы Молдавии. Без иммунитета оппозиционера можно будет задержать, арестовать, обыскать и отправить под суд по подозрению во вмешательстве в осуществление правосудия и уголовного преследования.

В 2023 году партию «Шор» признали в Молдавии незаконной. При этом политики сохранили свои места в парламенте как независимые депутаты — сама же фракция была расформирована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.64
0.10 100.26
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
Лимаренко проголосовал на выборах президента России
2:17
«Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород
2:09
Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марию Таубер
2:03
Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
1:49
Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ
1:35
Самолет главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS над Калининградом

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Поплыла» после скандала: сын раскрыл тайну последних дней балерины Наталии Касаткиной
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок