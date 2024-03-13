«Против государства»: что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Премьер Речан: после визита в РФ политиков Молдавии ждет ответственность

«Против государства»: что грозит политикам Молдавии за визиты в Россию

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Власти республики намерены не просто пресекать любые позитивные настроения в адрес РФ, но и устраивать «публичные порки».

Политики Молдавии, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности. С таким заявлением во время брифинга выступил премьер-министр республики Дориан Речан.

Глава кабинета министров Молдавии не исключил такой возможности, так как считает, что поездки его коллег в Россию могут классифицироваться как «действия против государства». И привлечение к ответственности станет одним из рычагов, которые призваны обеспечить общественный порядок в стране.

«Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан — чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе», — заявил Речан.

Пять дней назад, 8 марта, в Молдавию из России вернулась глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. В аэропорту столицы ее встречали толпы сторонников. Они пришли поддержать ее после сообщений о возможном аресте.

О том, что власти Молдавии собираются задержать Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом, заявил лидер оппозиционной партии Илан Шор. Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, та намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».

Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым 1 марта. В России состоялись встречи политика с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти.

Также она стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем глава Гагаузии не угодила президенту Молдавии.

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