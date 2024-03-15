Болгария впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Болгария с 1 апреля начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Об этом сообщили в посольстве государства в Москве, пишет ТАСС.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 года краткосрочными национальными визами типа C. Срок пребывания в таком случае может быть до 90 дней, но только для въезда в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра.

Однако долговременные визы типа D, которые выдают до той же даты, позволят кратковременно въезжать и в другие страны Шенгенской зоны.

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