«Нас постигло большое горе»: умершей актрисе так и не смогли поставить диагноз

Звезда за год похудела до такого состояния, что ее было сложно узнать. Что произошло с любимицей миллионов?

Прошло почти три года со смерти знаменитой советской актрисы, народной артистки РФ Ольги Барнет. Она была преданной и верной своему делу. Говорят, буквально — идеальная во всем. Вот только судьбе Барнет не позавидуешь: ей было всего 69 лет, когда произошла трагедия. А что виной? До сих пор неясно.

«Нас постигло большое горе — после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Ольга Борисовна Барнет», — молвила представитель пресс-службы МХТ имени Чехова, когда не стало актрисы.

Что же могло с ней произойти на самом деле? Мог ли хоть кто-то ее спасти?

Красивая девочка

Родители актрисы были очень известные деятели культуры нашей страны. Мать — красавица Алла Казанская, прослужившая 70 лет на сцене вахтанговского театра, выпустившая несколько великолепных курсов молодых актеров, в числе которых были С. Маковецкий, Ю. Рутберг, И. Климова, Г. Сиятвинда. А отцом Ольги был великий советский кинорежиссер Борис Барнет. Человек опередивший время. Его почитателями были Н. Михалков и А. Тарковский. По новаторским фильмам Бориса Барнета: «Окраина», «У самого синего моря», «Девушка с коробкой» до сих пор учат снимать молодых киношников.

К слову о Тарковском. Он умел ценить красоту женщин. Именно он первым снял двадцатилетнюю Ольгу Барнет в кино. Она играет молодую мать Криса Кельвина в «Солярисе». Очень получилось смешно. Мать младше сына на 27 лет. В реальности, конечно. С Донатасом Банионисом Ольга Барнет снялась вместе еще в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли».

В своих молодых ролях Ольга выглядела так зрело, и красота ее была настолько нездешней, что она идеально подходила для ролей иностранок. Это и неудивительно. Борис Барнет по отцу был англичанином, который приехал в Россию заниматься печатным делом. И в лике Бориса Барнета и его дочери чувствовалась какая-то заграничная печать.

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Ольга была поздним ребенком. Когда она родилась, отцу было под 50 лет, а матери за 30. Борис Барнет, трагически ушел из жизни, когда Ольге было всего 14 лет. Ее воспитанием в основном занималась мать. Алла Казанская не очень хотела видеть дочь актрисой, отговаривала ее. Откровенно говорила ей, что большого таланта в ней к актерству не видит. Ольга много чем занималась в подростковом возрасте. Даже подавала большие надежды в большом теннисе.

Но все же гены родителей перевесили. Она поступила в «Щуку», которую благополучно окончив была направлена во МХАТ, в котором практически сразу заиграла у недавно пришедшего главрежем О. Ефремова. Была введена на роль Феи в знаменитую «Синюю птицу», а также на роль Дины в «Валентин и Валентина». Потом были роли в «Дульсинее Тобосской» и «Медной бабушке», а также очень долго игранная ею роль Авдотьи Назаровны в «Иванове».

Поигрывала актриса и в кино. Роли были неплохие, но все же какие-то большей частью проходные, часто недотягивающие до уровня ее таланта. Казалось что актриса с такой внушительной внутренней силой могла бы быть задействована в чем-то более значительном.

Сейчас Ольга Борисовна могла бы играть цариц да барынь. Хоть английских, хоть русских. Есть ощущение, что такая эффектная дама, кем безусловно была Ольга Барнет, недораскрылась в кинематографе. Хотя была роль Дид Мессон во «Время — не ждет» и роль Кэт в «Черном треугольнике».

Но главное в ее жизни все же был МХТ. И ролями там она не была обделена. И при О. Ефремове, и при О. Табакове. И дела в театре шли настолько хорошо, что в 47 лет, Ольга Барнет получила звание Народной артистки России. В новом столетии у актрисы был только театр, причем она стала немало играть ролей в табаковской театре-студии.

Не была любимой?

www.globallookpress.com / Russian Look

Личная жизнь у Ольни Борисовны не сложилась. Первым мужем у нее был знаменитый режиссер Валерий Фокин. Но она не смогла простить ему измену. Ушла. Потом как-то быстро разобралась и со вторым мужем. В итоге к 40 годам решила не искать больше счастья в личной жизни, и вернулась к матери.

Может, в этом и был некий трагизм ее жизни. В одиночестве. Актриса много лет жила со своей звездной матерью, а похоронив ее в 2008 году, 13 лет жила совершенно одна. За последние два года Ольга Борисовна потеряла двух своих близких друзей. Сначала умерла Алла Покровская, бывшая жена Олега Ефремова, а осенью этого года умер Борис Плотников, с которым актрису связывала добрая, долгая дружба. И без того закрытый человек, Ольга Барнет, стала жить совсем уединенно.

Жаловалась перед смертью

Кузьмин Валентин / ТАСС

Коллеги Барнет по МХТ имени Чехова отмечали: за несколько месяцев до смерти народная артистка сильно похудела и постоянно жаловалась на плохое самочувствие. Они также утверждали: подкосила ее смерть близкого друга — актера Бориса Плотникова — от разрушительных последствий COVID. Всеми любимая Ольга Борисовна чахла на глазах.

Свой последний спектакль Барнет отыграла еще до пандемии коронавируса. Это был «Дом», созданный по мотивам пьесы Евгения Гришковца.

«Оля давно жаловалась, что ей трудно ходить. Болели ноги. Она носила специальную обувь. Но потом добавилось что-то другое», — делилась с KP.RU близкая подруга актрисы, писательница Татьяна Бронзова.

В последний раз с Барнет она общалась буквально накануне смерти. Ольга Борисовна сообщила, что не так давно ее выписали из больницы, куда госпитализировали с подозрением на коронавирус. Официально этот диагноз не был подтвержден. Однако навещать себя звезда подруге запретила — вдруг действительно заразит?

«Она мне сказала: „Таня, я очень тебя люблю“. Теперь понимаю, что так она прощалась со мной. Ей было трудно говорить, она тяжело дышала. Сказала, что врачи не могут установить диагноз. Ее проверяли на ковид, когда она лежала в больнице. Не нашли, но было что-то с легкими», — заключила писательница.

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