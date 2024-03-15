Российские ПВО ликвидировали пять беспилотников и два снаряда «Градов» над регионами — Белгородской и Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечалось, что речь идет об атаке со стороны украинских боевиков, которая производилась поздно ночью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — подчеркивалось в заявлении.

ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.