Российским медикам в сельской местности повысят размер социальных выплат

Правительство России увеличило размер выплат медицинским работникам в сельской местности. С таким заявлением на заседании кабинета министров выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о специальных социальных выплатах, которые положены медикам в небольших населенных пунктах, которые предоставляются дополнительно к заработной плате с прошлого года.

«В небольших селах, поселках, где меньше полусотни тысяч человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч рублей. А в населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно», — объявил Мишустин.

Повышения начнут действовать уже в текущем месяце. Нововведения затронут до 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Поручение о повышении выплат медработникам президент России Владимир Путин дал во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин обсудил задачи по реализации новых нацпроектов с правительством России.