Российским медикам в сельской местности повысят размер социальных выплат

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 163 0

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал во время обращения к Федеральному собранию.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правительство России увеличило размер выплат медицинским работникам в сельской местности. С таким заявлением на заседании кабинета министров выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о специальных социальных выплатах, которые положены медикам в небольших населенных пунктах, которые предоставляются дополнительно к заработной плате с прошлого года.

«В небольших селах, поселках, где меньше полусотни тысяч человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч рублей. А в населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно», — объявил Мишустин.

Повышения начнут действовать уже в текущем месяце. Нововведения затронут до 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Поручение о повышении выплат медработникам президент России Владимир Путин дал во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин обсудил задачи по реализации новых нацпроектов с правительством России.

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.64
0.10 100.26
0.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

16:05
Российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине
15:50
Выборы под обстрелами: в Белгороде голосование прерывают сигналы ракетной опасности
15:37
«Можно заменить»: Кличко назвал возможной отставку Зеленского вслед за Залужным
15:29
Наблюдатели ОДКБ оценили подготовку к выборам в России
15:29
Лишние кило — только полбеды: какой непоправимый урон блины наносят сердцу
15:15
Тихий убийца рядом: голландские ученые нашли новый штамм бессимптомного туберкулеза

Сейчас читают

«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
«Историю Дианы мы помним хорошо»: Захарова отреагировала на исчезновение Кейт Миддлтон
«Если продержится»: в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок