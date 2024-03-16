Ученые восемь лет бились над тайной загадочного сейсмического сигнала

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

Они даже обнаружили в океане останки неизвестного космического объекта.

Ученые восемь лет бились над тайной загадочного сейсмического сигнала

Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

В январе 2014 года сейсмическая станция на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее зарегистрировала сильные колебания почвы в западной части Тихого океана.

Ученые старались понять природу этого сигнала и даже обнаружили в предполагаемом районе останки неизвестного космического объекта, который, вероятно, имеет внеземное происхождение. Однако, согласно исследованиям Корнелльского университета, локализации оказались ложными.

«Мы пришли к выводу, что оба ранее зарегистрированных сейсмических сигнала являются ложными: один из них имеет характеристики, предполагающие, что его происхождение связано с местным движением транспортных средств», — выяснили ученые в результате исследований.

В 2023 году Ави Лебом возглавил экспедицию к месту, где, вероятно, упали фрагменты метеорита. В течение двух недель ученые проводили сканирование морского дна примерно в 85 километрах к северу от острова Манус, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее.

После проверки сейсмических карт и показаний сотрудников исследователи пришли к выводу, что в воде находились частицы других метеоритов. А загадочный сигнал они объяснили проезжавшим мимо сейсмометра грузовиком.

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Ученые восемь лет бились над тайной загадочного сейсмического сигнала

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