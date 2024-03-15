«Вам не все равно?!» — Брухунова набросилась на подписчиков за вопросы о половых способностях Петросяна

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Брухунова раскритиковала подписчиков за вопросы о половых способностях Петросяна

«Вам не все равно?!» — Брухунова набросилась на подписчиков за вопросы о половых способностях Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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Звезда решила вступить с комментаторами в заочную перепалку.

Недавно комик Евгений Петросян стал отцом в третий раз. Однако многие поклонники особо в это не поверили, завалив его супругу Татьяну Брухунову горой вопросов.

Подписчики спросили, почему ее не видели с округлившимся животом. Некоторые прямо выразили сомнения в том, что 78-летний юморист смог стать отцом естественным путем.

«А вам не все равно?! Как скучно должно быть другому человеку, чтобы думать о незнакомом?» — написала в ответ Брухунова.

Она также добавила, что у здоровых мужчин проблем с деторождением нет. Вместе с этим в комментариях под публикацией также нашлись и те, кто искренне порадовался за пару.

«У вас детей должно быть много!» — отмечают поклонники.

В семье Петросяна и Брухуновой какое-то время назад родилась дочка. Однако публике жена юмориста показала ее совсем недавно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова внезапно снова стали родителями.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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