«Решил сверкнуть умом»: Захарова осадила Ринкевичса за русофобский пост

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Захарова: исправить безграмотность Ринкевичса невозможно

«Решил сверкнуть умом»: Захарова осадила Ринкевичса за русофобский пост

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Он призвал провести «красные линии» для России и добавил, что она «должна быть разрушена».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на пост президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с призывом «разрушить Россию».

«Латышский президент Эдгар Ринкевич решил сверкнуть умом и закончил очередной свой русофобский пост фразой на латыни Russia delenda est. Очевидно, что это отсылка к известнейшей фразе Carthago delenda est (лат. „Карфаген должен быть разрушен“), которой Катон Цензор во II веке до нашей эры заканчивал все свои выступления в римском Сенате», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат назвала Ринкевичса «безнадежным» и подчеркнула, что его безграмотность не получится исправить. Однако Захарова напомнила, что Катон в свое время был известен тем, что публично изобличал пороки и упадок римской верхушки, критиковал власти за роскошь и сладострастность.

Катон посвятил нравам поэму, в которой боролся с расточительностью и расслабленностью. Ринкевич же хотел блеснуть умом, но в итоге у него получилось это сделать «тем, что считает важнее», подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии.

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