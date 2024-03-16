Находящийся в СИЗО депутат Рады рассказал о коварном плане Зеленского

Чего хочет добиться офис главы государства?

Офис Владимира Зеленского планирует в обход решения Конституционного суда узаконить продление полномочий президента. Об этом заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Администрация украинского лидера не хочет идти по этому пути, так как, согласно статье 108 Конституции Украины, после истечения пятилетнего срока, президент становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный глава республики, считает он. Полномочия Зеленского, как отмечается, истекают 20 мая.

В случае, если после этой даты он будет исполняющим обязанности президента, а не президентом, то он потеряет ряд важных полномочий. Например, не сможет выступать с официальными обращениями к народу и парламенту, присваивать воинские звания, назначать на некоторые госдолжности, объявлять референдум о внесении изменений в Конституцию, написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны для получения разъяснений о легитимности работы лидера после 20 мая, когда официально истечет срок действия президентских полномочий.