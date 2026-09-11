«Надо действовать!» — Понасенков о снятии с него статуса иноагента

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

После этой новости у блогера появились новые силы для будущих начинаний

Как Понасенков отреагировал на снятие статуса иноагента

Фото: legion-media/Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Евгений Понасенков заявил о «волне любви» после снятия статуса иноагента

Историк и блогер Евгений Понасенков после исключения из реестра иностранных агентов получил новый импульс для работы над творческими и научными проектами. Об этом он рассказал Газете.ру.

«Вроде бы все подтвердилось на сайте, статус сняли. Это, конечно, замечательные новости, рад, что это произошло — и дает вдохновение на все мои проекты в Москве, в России. И в науке, и в искусстве», — сказал он.

Блогер отметил, что пока ему сложно точно описать свои эмоции, однако он воспринимает произошедшее положительно.

«Вообще главное — это энергия: и сейчас ее только добавилось. Я люблю сам дарить радость хорошим людям — но и сейчас я получаю просто какую-то волну любви», — добавил Понасенков.

Он также заявил, что, несмотря на сложные времена, россиянам важно сохранять оптимизм и продолжать заниматься любимыми делами.

«Времена для всех и для граждан страны очень сложные — и вот есть же у нас позитив, всем воспрять духом! В любовь и в работу! Надо действовать!» — заключил историк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов в связи с утратой признаков, послуживших основанием для включения в список.

Понасенков до этого пытался обжаловать свой статус, однако Верховный суд дважды не удовлетворил его обращения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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