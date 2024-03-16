«Единства нет»: Антонов указал на раскол стран G7 насчет изъятия активов России

Антонов: страны G7 не имеют единой позиции насчет изъятия активов РФ
Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert
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Возможные негативные последствия осознают многие государства.
Государства, входящие в «Большую семерку», не имеют общей позиции по возможному изъятию замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил дипломат Анатолий Антонов, посол РФ в Соединенных Штатах Америки.
По его мнению, страны G7 осознают возможные негативные последствия подобных действий.
«Насколько мы знаем, пока в „семерке“ единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык „вора“. Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты», — рассказал Анатолий Антонов.
Он также обратил внимание, что Америка боится действовать в одиночку, поэтому и уповает на единство «Большой семерки», стремясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов». В то же время беспокойство России касаемо такого решения разделяют многие государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы.
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