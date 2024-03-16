Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр, гроссмейстер Сергей Карякин и скрипач Петр Лундстрем, которые являются доверенными лицами Владимира Путина, приехали на избирательный участок города Ясиноватая в Донецкой народной республике, чтобы проголосовать именно там и выразить свою поддержку местным жителям. Также принять участие в голосовании на выборах президента РФ на территории прифронтового города решил музыкант Рич.

Артисты отдали свои голоса на одном из избирательных участков Ясиноватой, а также провели небольшой импровизированный концерт для тех, кто пришел на выборы, и пообщались с местными жителями.

«Я, например, просто счастлив, что сумел проголосовать именно здесь. Это сейчас рубеж нашей специальной военной операции. Я хотел здесь побывать и увидеть это своими глазами, а также поддержать наших людей, которые здесь живут и защищают наш русский мир», — признается впечатлениями Александр Ф. Скляр.

После шахматист Сергей Карякин и скрипач Петр Лундстрем посетили недавно освобожденную Авдеевку. Карякин сыграл в шахматы с горожанами, а музыкант исполнил несколько композиций для благодарных слушателей. Все это пришлось делать в подвале одного из домов, где укрылись люди из-за опасности украинских обстрелов.

«Я очень много езжу на новые территории, поддерживаю солдат, мирных жителей. В планах открытие здесь шахматной школы. Поэтому я тесно связан с регионом и мне хотелось отдать свой голос именно здесь. Кроме того, я и сам три года жил в Донецкой области», — рассказал Сергей Карякин.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.

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