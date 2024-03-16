Мария Захарова проголосовала на выборах президента России

Идет второй день голосования на выборах главы государства.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в голосовании на выборах президента России, отправившись на один из избирательных участков Москвы.
Также дипломат опубликовала в своем Telegram-канале избирательный бюллетень с печатью УИК № 247.
«Проголосовала», — написала Захарова.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин. Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах российского лидера.
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