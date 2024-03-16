Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.

«Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — говорится в телеграмме российского лидера, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Ширвиндт посвятил свою жизнь служению искусству, полностью отдаваясь своему делу, и всегда был открыт и доброжелателен.

Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт ушел из жизни в больнице вечером 15 марта. Ему было 89 лет. Перед смертью артист долго болел. Прощание с артистом пройдет в театре, дата определится позднее. Похоронят Ширвиндта на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших киноролях Александра Ширвиндта.