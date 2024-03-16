«Никогда не откажется»: в США оценили шансы Украины на возврат территорий

Журналист Fox News Холл: Путин никогда не отдаст Украине потерянные территории
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС
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Киеву нужно думать о том, как сохранить оставшиеся земли, считает корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
Украина никогда не вернет утраченные в ходе военного конфликта с Россией территории. Об этом заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
«Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдет», — высказался Холл.
При этом, добавил Холл, в какой-то момент будет подписано некое соглашение о прекращении огня.
По мнению журналиста, пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, если Конгресс его все же согласует, станет последним для Киева, потому что Россия продолжает наращивать силу.
Поэтому, сделал вывод Холл, Западу сейчас нужно думать не о том, как Украине вернуть утраченные земли, а «о том, как не дать Путину забрать себе еще больше территорий».
На днях The Washington Post написала о «мрачных сценариях», к которым нужно готовиться киевскому режиму без дополнительных иностранных вливаний.
Худшим развитием событий издание назвало прорыв украинской обороны силами российской армии, а «лучшим» — огромные потери ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины начали эвакуацию жителей граничащей с Россией Сумской области.
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