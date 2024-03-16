Телефонные мошенники заставили беременную жену солдата СВО устроить провокацию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 223 0

Девушка вылила йод на избирательном участке в городе Моздок в Северной Осетии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

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Телефонные мошенники заставили беременную жену солдата СВО устроить провокацию — девушка вылила йод на избирательном участке в городе Моздок в Северной Осетии. Целых два дня аферисты звонили женщине, они заставили ее взять несколько кредитов суммой 535 тысяч рублей. Специально для 5-tv.ru девушка поделилась своей историей.

Мошенники заставили беременную жену участника спецоперации перевести им деньги. Девушка случайно обмолвилась, что планирует идти на голосование. Преступники внушили ей, что ее данными хотят завладеть находящиеся на избирательном участке сторонники Украины. Чтобы дать отпор врагам, ей предложили облить зеленкой или йодом книгу учета граждан, а также сотрудницу комиссии.

Доведенная до отчаяния женщина выполнила требования мошенников: вылила в бутылку воды йод, спрятав ее прошла на участок, взяла бюллетень и отправилась в кабинку. Там она достала бутылку, а затем вышла и облила ее содержимым стол с книгами учета граждан.

За участие в провокациях гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако беременная запуганная девушка может быть сможет заслужить снисхождение, если учитывать заслуги ее мужа, который принимает участие в спецоперации.

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