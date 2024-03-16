Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Дополнительной информации о беседе пока нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого также подтвердил факт разговора между Лукашенко и Путиным, пишут «Известия». Подробностей беседы он не привел.

Ранее 5-tv.ru писал, что 21 февраля Лукашенко прибыл в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего». В столицу Татарстана его пригласил Путин.