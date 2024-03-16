Гимнастка сорвалась на манеж с большой высоты в цирке Новосибирска

Гимнастка упала во время выполнения воздушного трюка в Новосибирском цирке. Видео инцидента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как девушка висит вниз головой, удерживаясь одной ногой за кольцо. Она сорвалась и упала на манеж под возгласы ужаса зрителей при попытке ухватиться за него рукой.

Ситуацию уже прокомментировал гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он сообщил, что гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась во время показа шоу «Королевский цирк» при исполнении элемента в воздушном номере «Коронация».

«Незамедлительно были приняты все положенные меры. Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку в Городскую клиническую больницу № 1, где ее осмотрели, сделали КТ и оказали высококвалифицированную помощь. Елизавета находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он заверил, что жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. Сейчас врачи занимаются ее осмотром.

Также дрессировщик поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Он пообещал, что после обследования Чумакова сама выйдет на связь с поклонниками и коллегами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом Московском государственном цирке внезапно скончалась 22-летняя эквилибристка Влада Морозова.

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