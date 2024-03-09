«Была в скрюченном состоянии»: в Москве молодая эквилибристка умерла после выступления в цирке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 340 0

В Москве молодая эквилибристка умерла после выступления в цирке

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo; Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru; 5-tv.ru

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Артистка отработала номер, зашла за кулисы и упала без сознания.

В Большом Московском государственном цирке внезапно скончалась 22-летняя эквилибристка Влада Морозова. В своем Telegram-канале директора цирка и дрессировщик Эдгард Запашный сообщил детали смерти.

Оказалось, что ничего не предвещало беды. У Морозовой было запланировано два выступления. Одни — в обед, другой — ближе к вечеру. В последнем молодая артистка принимала участие в иллюзионном трюке. При этом перед выступлением она, как и ее коллеги, прошла медицинское освидетельствование. Доктор убедился, что со здоровьем все в порядке.

По задумке номера, в иллюзионном аппарате должны были находиться три девушки, в числе которых была и Морозова. Коллеги погибшей отмечали, что Влада была в хорошем настроении перед выступлением, рассказывала смешные истории.

«Дальше иллюзионист машет платком, девочки друг за другом появляются из этого иллюзионного трюка. И уходят за кулисы. Как только Влада зашла за кулисы, она упала, потеряла сознание. Человек подхватил ее на руки и побежал к медицинскому кабинету. Донес ее на руках, Влада была в скрюченном состоянии», — сказал Запашный.

Сотрудники цирка тут же вызвали скорую помощь, которая приехала достаточно быстро. За ней подъехала вторая, а потом и третья. На протяжении трех часов медики боролись за жизнь Морозовой, проводя реанимационные действия.

«Буквально две минуты назад нам позвонили и сказали, что Влады больше нет», — добавил Запашный.

Дрессировщик отметил, что теперь будут выясняться причины внезапной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей.

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