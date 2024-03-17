«Колесо смерти»: артист из Бразилии сорвался во время выступления в цирке Приморья

В каком стоянии находится трюкач? И что еще известно?

Цирковой артист во время выступления в цирке-шапито «Звездный» в городе Находка Приморского края упал при выполнении трюка. Об этом рассказал у себя в Телеграм-канале правозащитник Максим Чихунов.

Два артиста выполняли трюк на «колесе смерти». Представитель из Бразилии потерял равновесие и с высоты сорвался вниз. После этого напарник не смог вовремя остановить движение снаряда, и он задел упавшего трюкача внизу. Организаторы поспешили на помощь пострадавшему.

Позднее сотрудники учреждения успокоили публику и сообщили, что с акробатом все в порядке и у него нет серьезных травм.

«Артист из Бразилии по имени Луан жив-здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа», — написали представители цирка в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акробат цирка на Фонтанке в Петербурге попал в больницу после падения с качелей.