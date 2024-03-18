Не карманные расходы: в РФ создадут платформу для конфискованной крипты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

В России создадут платформу для конфискованной крипты

Не карманные расходы: в РФ создадут платформу для конфискованной крипты

Фото: www.globallookpress.com / Costfoto

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Силовики и депутаты упростят властям доступ к цифровым активам.

Уже в ближайшее время в России могут принять новый закон — о криптовалюте. Речь в нем будет идти, в частности, о том, как правильно поступать с конфискованными активами.

Как объяснил в беседе с «Известиями» глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков, вопрос введения термина «криптовалюта» на законодательном уровне назрел давно.

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«В Госдуму будет внесен и принят законопроект, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют, в том числе документом будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними», — подчеркнул Аксаков.

Парламентарий выразил надежду, что рассмотрение законопроекта пройдет достаточно оперативно. Ведь сегодня до сих пор нет никаких законных инструментов для регулировки обращения с криптовалютой. Аксаков отметил, что в России существует закон «О финансовых цифровых активах», но сейчас важна именно конкретика, для закрытия возможных пробелов. Предполагается, в частности, что силовики и депутаты упростят властям доступ к цифровым активам.

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