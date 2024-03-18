ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 21 0

По мнению астрологов, такие люди либо слишком ветрены, либо чересчур избирательны.

ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

Люди, рожденные под одним из четырех созвездий, чаще других не ограничиваются в жизни одним брачным союзом. В силу особенностей характера они женятся или выходят замуж минимум дважды, пишет портал Lisa.ru. Часть представителей этих знаков зодиака чересчур ветрены, и легко меняют партнеров. Другие, напротив, слишком избирательны и склонны подгонять возлюбленных под свои представления об идеальном супруге.

Первые в этом списке Овны. Они склонны мечтать и прикладывать большие усилия, чтобы воплотить желаемое. Рядом с собой они хотят видеть столь же ярких и целеустремленных личностей. А когда партнеры перестают соответствовать их ожиданиям, Овны с ними прощаются.

Близнецы не раз вступают в брак потому, что сами не знают, какого человека хотят видеть рядом. Они обожают все, что происходит на начальном этапе отношений. Но из них редко получаются образцовые семьянины. Для такого рода отношений они слишком легкомысленны.

Исследовать новые территории, в том числе в любви, у Стрельцов в крови. Им быстро может наскучить один человек, отчего они заводят романы на стороне. Но и одним браком чаще всего представители этого знака не ограничиваются.

Свободолюбивым Водолеям моногамия представляется устаревшей условностью. Они стараются ни в чем не ограничивать своего избранника и не потерпят ограничений по отношению к себе. Если они захотят сменить партнера, ничто их не остановит.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, представители которых склонны к разводу.

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ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

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