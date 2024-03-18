В Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Число пунктов досмотра на Крымском мосту увеличат во избежание летних пробок

В Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотры быстрыми и комфортными для водителей.

Власти Крыма увеличат число пунктов досмотра на Крымском мосту к началу летнего сезона. В связи с временным закрытием аэропорта руководство региона обеспокоено возможным увеличением трафика и, соответственно, пробками. Об этом журналистам «Известий» рассказал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, предпринимаются все необходимые меры во избежание повторения инцидентом с заторами на въезде.

«Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры», — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что временная недоступность аэровокзала увеличило нагрузку на Крымский мост и железнодорожные пути. В прошлом году, отметил Аксенов, около 14% туристов прибыли на полуостров по сухопутным маршрутам через новые регионы России.

Летом 2023 года, в начале сезона отпусков, на подъезде к Крымскому мосту регулярно возникали пробки. По данным кубанского оперативного штаба, в некоторых случаях длина затора со стороны Краснодарского края составляла до 13 километров. Сейчас полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ограничены.

Тем временем на полуострове отмечают десятилетие со дня воссоединения с Россией. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился Крым за эти годы.

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