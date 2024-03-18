КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Это уже не первый подобный пуск за последние несколько месяцев.

КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Фото: KCNA / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом проинформировало агентство Yonhap.

Сообщается, что запуск производился через несколько дней после окончания учений Вашингтона и Сеула. В настоящий момент американские военные и их южнокорейские коллеги анализируют, с какой скоростью летели запущенные КНДР снаряды, а также другие их показатели.

Береговая охрана в Японии отмечала, что боеприпас долетел до воды. Не исключено, что атака производилась из оружия малой дальности. Вскоре за первым боеприпасом упали еще два.

«По данным Минобороны, судам следует обращать внимание на будущую информацию, и если они заметят упавший объект, им следует сообщить об этом береговой охране Японии, не приближаясь к нему», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

5:15
Зеленский обиделся на отсутствие помощи и обвинил союзников Украины в недальновидности
5:07
В РФ разработали «чемоданчик» для защиты бронетехники и транспорта от FPV-дронов
4:55
В Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту
4:41
Явка на президентских выборах в ряде регионов РФ превысила 90%
4:32
Остановить невозможно: россияне за границей семьями приходили на голосование
4:26
От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

Сейчас читают

Потерял жену и дочь, запустил онкологию: жестокая судьба юмориста Яна Арлазорова
Оказалось очень скромным: какое наследство оставил Александр Ширвиндт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок